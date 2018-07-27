2018-07-27T11:03:22+03:00
В мире

В Варшаве полиция и демонстранты применили слезоточивый газ друг против друга

В польской столице 26 июля прошла акция протеста против изменений судебной системы
Дарья ИВАШКИНА
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В Варшаве 26 июля прошла акция протеста против изменений судебной системыВ Варшаве 26 июля прошла акция протеста против изменений судебной системыФото: REUTERS
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В пятницу, 27 июля, стали известны подробности акции протеста против изменений судебной системы, которая прошла перед президентским дворцом в Варшаве в минувший четверг. По некоторым данным, в какой-то момент демонстранты и полиция применили друг против друга слезоточивый газ.

Так, в ходе демонстрации произошла драка. В результате, по утверждению местных правоохранителей, полицейским пришлось использовать слезоточивый газ. Такое решение они приняли «в связи с угрозой, исходившей от активистов». При этом стражи порядка уточнили, что в то же время «кто-то из толпы распылил газ в их сторону», передает телеканал TVN 24.

Кстати, напомним о судебной реформе в Польше. Так, как сообщал сайт kp.ru, власти республики в рамках этой реформы ранее приняли 13 законов, которые, по мнению исполнительной коллегии ЕС, предоставляют политической власти контроль над судебной.

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