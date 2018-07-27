Основатель Papa John's подает в суд на компанию

СЕГОДНЯ 11:31 2018-07-27T11:31:43+03:00

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Джон Шнаттер, основатель пиццерии Papa John’s, подает на компанию в суд в штате Делавэр после своего ухода. В иске 56-летний мужчина утверждает, что после вспыхнувшего скандала компания повела себе неправильно и вынудила уволиться.

По словам Шнаттера, который ушел после майского совещания, во время которого он произнес слово, оскорбляющее представителей темнокожей расы, его речь не была расистской и все, что он говорил, было лишь примером в контексте диалога, но по своему желанию он бы никогда не стал так грубо выражаться.

Основатель пиццерии также не исключает возможность сговора совета директоров за его спиной. Он требует компанию предоставить ему для изучения все документы, которые относятся к его увольнению. Как передает телекомпания CNN, представители Papa John’s считают подачу иска в суд «ненужным и бесполезным» шагом.