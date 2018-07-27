2018-07-27T11:41:29+03:00
В мире

Автралийский премьер опроверг информацию о подготовке США к ударам по Ирану

Малколм Тернбулл назвал ранее распространенные журналистами сообщения «домыслами, основанными на анонимных источниках»
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Австралии Малколм ТернбуллПремьер-министр Австралии Малколм ТернбуллФото: REUTERS
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Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США готовятся нанести удары по ядерным объектам Ирана. Так, он назвал эти сообщения «домыслами, основанными на анонимных источниках».

«Я видел сегодня сюжет на телекомпании ABC, в котором дается ссылка на высокопоставленные австралийские источники. Это домыслы, это основано на анонимных источниках», - сказал политик британской газете The Guardian.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее ABC распространил материал, в котором утверждалось, что Вашингтон собирается в ближайшей перспективе, если на то возникнет необходимость, нанести военный удар по иранским ядерным объектам. Как отмечалось, ракетная атака может произойти уже до конца августа этого года. Причем, если верить телеканалу, помочь Соединенным Штатам определить возможные цели собирается Австралия.

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