Где посмотреть лунное затмение 27 июля 2018 года в Москве: Яндекс поможет найти лучший район

СЕГОДНЯ 12:13 2018-07-27T12:13:09+03:00

Вечером ожидаются осадки и облачная погода. Однако, жители все же смогут понять, где лучше посмотреть лунное затмение 27 июля 2018 года в Москве

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Затмение Луны и противостояние Марса — два редчайших астрономических явления, которые посчастливится увидеть и москвичам. В ночь с 27 на 28 июля состоится самое длительное лунное затмение, которое будет идти 3 часа 56 минут (21:24 мск до 01:20 мск).

Лицезреть необычные явления возможно будет по всей России. Яндекс.Погода сообщает о вечернем дожде, однако ночью будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура после 18:00 будет колебаться от 26 до 22 градусов тепла. Ночью станет лишь чуть прохладнее: около +21 градуса по Цельсию. Пасмурная погода может помешать просмотру астрономических явлений. Сервис предлагает посмотреть локальный прогноз с точностью до района нужного города — для этого нужно лишь выбрать место на карте. Так, например, можно будет узнать, какими будут погодные условия рядом с московским планетарием за 2 часа до наблюдений.

Во время полной фазы Луна целиком войдет в тень Земли и получит багрово-красный оттенок, а по времени с лунным затмением совпадет противостояние Марса — в этот момент планета максимально приблизится в Земле.

Как передает "Российская газета", несмотря на редкость и особенность события, оно не может повлиять на погоду или самочувствие человека. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что ничего страшного не произойдет, а впечатлительные люди, которые испытывают недомогания во время астрономических явлений, страдают больше не от объективной реальности, а от самовнушения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, во сколько лучше всего смотреть противостояние Марса и Затмение Луны и как избежать неудач в этот день.