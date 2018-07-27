2018-07-27T12:13:09+03:00
Наука

Где посмотреть лунное затмение 27 июля 2018 года в Москве: Яндекс поможет найти лучший район

Вечером ожидаются осадки и облачная погода. Однако, жители все же смогут понять, где лучше посмотреть лунное затмение 27 июля 2018 года в Москве
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Затмение луны и противостояние Марса состоится 27 июля 2018 годаЗатмение луны и противостояние Марса состоится 27 июля 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Затмение Луны и противостояние Марса — два редчайших астрономических явления, которые посчастливится увидеть и москвичам. В ночь с 27 на 28 июля состоится самое длительное лунное затмение, которое будет идти 3 часа 56 минут (21:24 мск до 01:20 мск).

Лицезреть необычные явления возможно будет по всей России. Яндекс.Погода сообщает о вечернем дожде, однако ночью будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура после 18:00 будет колебаться от 26 до 22 градусов тепла. Ночью станет лишь чуть прохладнее: около +21 градуса по Цельсию. Пасмурная погода может помешать просмотру астрономических явлений. Сервис предлагает посмотреть локальный прогноз с точностью до района нужного города — для этого нужно лишь выбрать место на карте. Так, например, можно будет узнать, какими будут погодные условия рядом с московским планетарием за 2 часа до наблюдений.

Во время полной фазы Луна целиком войдет в тень Земли и получит багрово-красный оттенок, а по времени с лунным затмением совпадет противостояние Марса — в этот момент планета максимально приблизится в Земле.

Как передает "Российская газета", несмотря на редкость и особенность события, оно не может повлиять на погоду или самочувствие человека. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что ничего страшного не произойдет, а впечатлительные люди, которые испытывают недомогания во время астрономических явлений, страдают больше не от объективной реальности, а от самовнушения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, во сколько лучше всего смотреть противостояние Марса и Затмение Луны и как избежать неудач в этот день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В Мексике нашли древнюю пещеру майя с уникальными наскальными рисунками
Александр Моор сдал документы в облизбирком
Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство в Лондоне
Представитель Кобзона опровергла информацию о его переводе в реанимацию
Российские экономисты считают призыв премьера Украины к отказу от покупки газа в РФ несерьезным
В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за повреждений от града
В Иране ответили на угрозы США начать военные действия
Госдума изменила график проведения пленарных заседаний
Автралийский премьер опроверг информацию о подготовке США к ударам по Ирану
Основатель Papa John's подает в суд на компанию
В России собираются ввести утилизационный сбор на велосипеды
В Варшаве полиция и демонстранты применили слезоточивый газ друг против друга
Минстрой упростит регистрацию в домах на садовых участках
ФАС предлагает устанавливать на гаджеты российские приложения
Новак заявил, что цена нефти уже учла риск санкций против Ирана и сбалансировалась
Группа словацких депутатов посетит Крым с 1 по 4 августа
Драка украинских депутатов попала на видео
Рогозин пригласил американских сенаторов в тир
Судебные долги россиян достигли отметки 4,4 триллиона рублей
США собираются нанести ракетный удар по Ирану
В Казахстане арестовали третьего подозреваемого по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена
Встреча глав МИД и Минобороны Японии и России пройдет 31 июля в Москве
В России предложили лицензировать водителей такси
Американские СМИ сообщили о связи Бутиной с наследником клана Рокфеллеров
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение в США останков американских военных
Макрон выступил против переговоров по торговому соглашению между ЕС и США
Гройсман призвал Украину не «преклонять голову и колено» перед Россией