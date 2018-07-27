Госдума изменила график проведения пленарных заседаний

СЕГОДНЯ 12:02 2018-07-27T12:02:07+03:00

Начиная с сентября, они будут проводиться не два, а три раза в неделю

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В пятницу, 27 июля, в Госдуме состоялось последнее заседание весенней сессии. В частности, на нем депутаты приняли поправки в свой регламент об изменении графика проведения плановых заседаний. Таким образом, политики решили оптимизировать работу.

Так, начиная с сентября, «планерки» в нижней палате российского парламента будут проводиться не два, а три раза в неделю - по вторникам, средам и четвергам. При этом депутаты будет заседать не восемь часов с двумя перерывами, а четыре часа без перерывов - с 10:00 до 14:00.

Что касается «правительственных часов», то их планируется проводить по средам первой и третьей недель месяца с 10:00 до 12:00. А для работы в комитетах и комиссиях отводятся понедельник и пятница, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в регламент Госдумы уже вносились изменения. Так, с 26 марта пленарные заседания проводятся по вторникам и четвергам, а Совет ГД - по понедельникам и средам.