2018-07-27T12:37:58+03:00
Политика

Российские экономисты считают призыв премьера Украины к отказу от покупки газа в РФ несерьезным

Киев переплачивает на 20-50% за каждую тысячу кубометров из-за того, что все поставки газа идут из Европы, а не из России
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Экономист и заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова считает, что призыв украинского премьер-министра Владимира Гройсмана к отказу от покупки газа в России несерьезен.

«Заявление Гройсмана о том, что Украина занимает чуть ли не третье место в мире по запасам природного газа, выглядит довольно несерьезным, ведь оценку запасов никто не проводил, так же как и разведочное бурение на тех территориях, где, по словам Гройсмана и его подчиненных, должны быть сосредоточены эти "огромные запасы газа"», - считает Мильчакова.

По подсчетам, которые проводились в СМИ Украины, Киев переплачивает на 20-50% за каждую тысячу кубометров газа из-за того, что все поставки идут из Европы, а не из России.

По мнению Натальи Мильчаковой, подобный подход и так приводит к росту тарифов на сырье для населения, но если Украина решит выполнить требование Международного валютного фонда о формировании цены на газ для населения с помощью только рыночных механизмов, то, как передает Российская газета слова экономиста, газ для украинцев подорожает еще больше.

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