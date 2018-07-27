2018-07-27T12:33:07+03:00
В мире

В Иране ответили на угрозы США начать военные действия

"Если они начнут войну, то мы ее закончим", - заявили военные исламской республики
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Спираль конфронтации между Вашингтоном и Тегераном продолжает раскручиватьсяСпираль конфронтации между Вашингтоном и Тегераном продолжает раскручиватьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Тегеране отреагировали на очередные угрозы со стороны Вашингтона начать военную операцию в отношении исламской республики, с целью уничтожения ядерных объектов.

Как заявил командующий спецподразделением «аль-Кудс» в составе КСИР (Корпус стражей исламской революции) генерал-майор Касем, громогласные заявления из-за океана не более чем «бряцание оружием». А президенту США Дональду Трампу высокопоставленный иранский военначальник посоветовал сменить «язык кабаков и игорных заведений» на приличные манеры и быть мужчиной.

«Я один выстою против тебя. Мы, иранцы, прошли тяжелые испытания. Вы можете начать войну, но закончим ее мы. Пойди спроси своих предшественников, чем это закончилось. Мы готовы тебе противостоять», - слова командующего «аль-Кудс» приводит иранский портал Tasnim.

В продолжении своего обращения, Касем напомнил Штатам, чем увенчались военные «успехи» США в Афганистане, где Вашингтон, по сути, «потерпел сокрушительное поражение», сообщает сайт телеканала «Звезда».

Накануне ряд СМИ распространили информацию, что США, при помощи Австралии, намерены подвергнуть Иран ракетным ударам, с целью уничтожения ядерных объектов на территории страны.

Примечательно, что в Канберре заявили, что об этом слышат впервые и, что государство-континент не планирует никаких совместных военных операций с Вашингтоном в отношении исламской республики.

В последнее время отношения США и Ирана резко ухудшились. Это случилось после того, как в мае 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе из «ядерной сделки» с Тегераном, чем спровоцировал крупный международный скандал.

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