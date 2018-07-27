2018-07-27T13:12:56+03:00
Общество

Александр Моор сдал документы в облизбирком

Его выдвижение поддержали 247 муниципальных депутатов юга Тюменской области, Югры и Ямала
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.
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Врио главы Тюменской области Александр Моор утром 27 июля представил в областную избирательную комиссию все документы, необходимых для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Его кандидатуру на выдвижение поддержали 247 муниципальных депутатов юга Тюменской области, Югры и Ямала.

Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин отметил, что Александр Моор на этом этапе выступил в качестве флагмана. Всего же на пост главы региона претендуют пять человек.

«Я благодарен муниципальным депутатам Тюменской области, Ямала и Югры за поддержку. Без их подписей регистрация была бы невозможна. Я оправдаю оказанное доверие. Моя предвыборная кампания будет честной и открытой», — заявил Александр Моор после завершения процедуры сдачи документов. В ходе предвыборной борьбы врио губернатора продолжит отстаивать принципы равенства, партнёрства и дружбы во взаимоотношениях между Тюменью и северными автономными округами.

Выборы в Тюменской области пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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