2018-07-27T13:22:40+03:00
Наука

В Мексике нашли древнюю пещеру майя с уникальными наскальными рисунками

Художники изобразили множество элементов, среди которых птицы, млекопитающие, геометрические фигуры, воины, крест. Кроме того, на рисунках есть отпечатки ладоней [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Археологи нашли в Мексике древнюю пещеру с рисунками индейцев майяАрхеологи нашли в Мексике древнюю пещеру с рисунками индейцев майяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Мексике археологическая экспедиция при исследовании одной из пещер на полуострове Юкатан обнаружила наскальные рисунки, которые были нанесены индейцами народа майя.

Находка уже может быть революционной и войти в анналы истории. Как уверяют эксперты, хоть это не первые рисунки майя, которые были обнаружены в этой части Центральной Америки, но впервые настолько подробные, довольно большие и хорошо сохранившиеся.

На рисунках древних художников изображены птицы, млекопитающие, фигуры и люди, среди которых отчетливо видны воины и даже целые сражения. Также на скалах майя были оставлены отпечатки рук, причем их наносили двумя способами: прикладывали к камню и обрисовывали руку или наносили краску сразу на ладонь и отпечатывали, сообщает ФАН.

Уточняется, что общая площадь творчества художников майя занимает свыше 70 кв.м. Высота рисунков около пяти метров, а длина порядка 15. Поскольку открытие сделано совсем недавно, археологи пока затрудняются ответить сколько рисункам лет и к какому именно периоду существования древней цивилизации они относится, пишет сайт argumenti.ru.

На Юкатане обнаружили наскальные рисунки майя.

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