2018-07-27T13:26:26+03:00
Происшествия

В ночной драке на Курском вокзале погиб пассажир транзитного поезда

Кроме того, еще два человека пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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В ночной драке на Курском вокзале Москвы погиб пассажир транзитного поездаВ ночной драке на Курском вокзале Москвы погиб пассажир транзитного поездаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на пятницу, 27 июля, на Курском вокзале Москвы произошла драка, в результате которой погиб 30-летний пассажир транзитного поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Кроме того, еще два человека пострадали, причем одного из них пришлось госпитализировать.

По данным следствия, все началось с того, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт на бытовой почве. Причем, как отметили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР) на транспорте, некоторые участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.

«30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Кроме того, в ходе конфликта пострадало еще двое пассажиров поезда, один из которых с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении правоохранителей.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Кстати, напомним, недавно в Москве произошла другая смертельная драка. Так, 8 июля двое мужчин устроили потасовку у кафе, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице. Тогда один из участников конфликта - мужчина 1988 года рождения - скончался от полученных телесных поврежден.

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