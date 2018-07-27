Колинда Грабар-Китарович: Владимира Путина с нетерпением ждут в Хорватии

СЕГОДНЯ 13:44 2018-07-27T13:55:53+03:00

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В Хорватии полным ходом идут приготовления к возможному визиту в эту страны балканского полуострова главы российского государства Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам рассказала недавний частый гость в России, хорватский президент Колинда Грабар-Китарович.

Как заявила в эфире местного телевидения политик, ответный визит российского президента находится на стадии активного обсуждения.

«Да, об ответном визите говорится. Конечно, он зависит от расписания президента Владимира Путина и моего. Он пройдет, когда мы договоримся о повестке», — отметила Грабар-Китарович.

Хорватский президент уверена: визит Владимира Путина поспособствует закреплению нынешний экономических отношений между Москвой и Загребом и позволит наметить новые горизонты их развития в самых различных сферах. Именно об этом, со слов политика, они говорили с российским лидером во время недавней встречи в России, пишет ФАН.

«Мы договорились и решили ряд насущных проблем. Для меня важно сделать максимально возможное для нашей экономики, которая в этой ситуации [антироссийских] санкций, конечно, частично страдает, но мы должны найти альтернативные способы», — рассказала о пагубности антироссийских санкций президент Хорватии.

Напомним, во время прошедшего в июне-июле в России Чемпионата мира по футболу-2018 президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович трижды прилетала на российскую землю, чтобы поддержать сборную страны в ее стремлении выиграть Кубок мира. В ходе последнего визита политик встретилась российским лидером Владимиром Путиным.

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