«Крымчане не продаются»: На полуострове ответили Андрею Макаревичу

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-27T13:56:21+03:00

Ранее в интервью "КП" музыкант заявил, что его высказывания, как правило, "больше человеческие, а не политические"

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Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича о том, что России следовало купить Крымский полуостров у Украины. Так, он призвал артиста не относиться к крымчанам как к товару.

«Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять», - сказал общественник.

Кроме того, он посоветовал лидеру группы «Машина времени» пересмотреть свое «коммерческое отношение к жизни». «Очевидно, когда Макаревич начинал свою карьеру, он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре. Для творческого человека это крах, это полностью показывает его коммерческое отношение к жизни», - сказал Иоффе РИА Новости.

Напомним, накануне музыкант заявил, что России надо было купить Крым в 2014 году, чтобы не портить тогда отношения с Киевом.

Кстати, ранее Андрей Макаревич дал интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову, в котором подчеркнул, что всегда сторонился политики. «А политических заявлений я не делал. И вообще заявлений не делал. Я высказываюсь иногда, и мне кажется, что это высказывания больше человеческие, а не политические», - сказал лидер группы «Машина времени».

При этом, как признался артист, он «не может делать вид, что ему нравится то, что ему на самом деле не нравится». «Потому что я, может быть, наивный, я рос в хипповые времена. Я считаю, что лучше дружить, чем ссориться. Как бы это банально ни звучало. Что лучше не воевать, чем воевать», - добавил Макаревич.