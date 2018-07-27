2018-07-27T13:57:09+03:00
Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

В регуляторе держат паузу в снижении ключевой ставки с апреля 2018 года
Евгений ЧЕРНЕНКО
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ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки с апреляЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки с апреляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%. Это было сделано по итогам заседания совета директоров, которое прошло 27 июля.

Таким образом, можно констатировать, что регулятор в очередной раз проявил стабильность в этом вопросе и его действия полностью совпали с ожиданиями экспертов. Отметим, что ЦБ не меняет уровень ключевой ставки уже третий раз подряд — в последний раз она была снижена на 0,25 п.п. в конце марта.

Со слов экономистов, сохранение уровня ключевой ставки произошло не спроста. Причиной тому рост инфляционных ожиданий населения из-за резкого повышения цен на автомобильное топливо в мае-июне и запланированного повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

К примеру, в июне инфляционные ожидания россиян, в соответствии с проведенным анализом, достигли 9,8%, что является максимумом с осени 2017 года. При этом, заметного роста годовой инфляции в последние месяцы года нынешнего не наблюдалось: с марта по май этот показатель держался на уровне 2,4%. а в июне и вовсе снизился до 2,3%.

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