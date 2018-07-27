Роспотребнадзор рассказал, в каких водоемах Подмосковья можно купаться

СЕГОДНЯ 15:00 2018-07-27T15:00:16+03:00

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Роспотребнадзор опубликовал список водоемов в Московской области, где официально разрешено купаться и вблизи которых можно безопасно для здоровья проводить летний отдых.

Как уточнили в ведомстве, в подмосковном регионе существующим санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям соответствуют 26 зон отдыха.

«На 23 июля 2018 года управлением Роспотребнадзора по Московской области, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выдано 26 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам на водные объекты», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В частности, купаться разрешается в реке Баньке в Красногорске, озере Белом в Шатуре, там находятся сразу две зоны отдыха. Также зеленый свет получили Иваньковское водохранилище и река Волга в Дубне, Истринское водохранилище, озеро Сенеж в Солнечногорске.

Кроме того, установленным нормам соответствуют река Каменка в Клину, озеро Голубое в Луховицах, реке Оке в Луховицах, а также можно купаться в Москве на пляже «Рублево», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что вблизи всех вышеприведенных водоемов установлены специальные таблички с информацией, что купание в них разрешено и безопасно.

КОНКРЕТНО

Где Роспотребнадзор разрешил купаться

Р. Банька, в г. Красногорск, МБУ «Красногорская городская служба;

Озеро «Белое» в д. Дубасово Шатурского района АУ «Центр отдыха «Изумрудный»;

Озеро «Белое», ГУП г. Москвы «Медицинский центр», санаторий «Озеро Белое», Шатурский район;

Иваньковское водохранилище, МАУ г. Дубна «Городские парки», г. Дубна, ул. Володарского, д.1/7, городской пляж, левый берег;

р. Волга, МАУ г. Дубна «Городские парки», г. Дубна, ул. Володарского, д.1/7, городской пляж, правый берег;

Истринское водохранилище, ФГУП ЦНИИС «Центральный научно-исследовательский институт связи», Истринский район;

Истринское водохранилище, ООО «Истра менеджмент», Истринский район;

Озеро «Сенеж», Администрация г.п. Солнечногорск;

р. Сестра, МАУ «Клинский городской парк культуры и отдыха», Клинский район;

р. Каменка, ЗАО «Рыбхоз Клинский», Клинский район;

Озеро «Голубое» карьер №1, Администрация г.о. Луховицы;

р. Ока, Администрация г.о. Луховицы;

р. Ока, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии», зона отдыха и купания у воды ЛРЦ «Ока», Коломенский район;

р. Ока, МБУ «Коломенское Благоустройство», Коломенский район, мкр Щурово;

Р. Ока, МБУ «Коломенское Благоустройство», Коломенский район, зона отдыха населения у воды в микрорайоне Колычево;

Р. Ока, МБУ «Коломенское Благоустройство», Коломенский район, зона отдыха населения у воды в микрорайоне Бочманово;

Р. Коломенка, МБУ «Коломенское Благоустройство», Коломенский район;

Водоем «Западный», ИП Пушенок И.В., г. Электросталь;

Озеро «Большое», Администрация г. Фрязино;

р. Москва, НП ФОК «Рублево», пляж «Рублево», Одинцовский район;

Р. Яуза, Учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов интернационалистов им. М.А. Лиходея», Одинцовский район;

Карьер ЛГОК, ООО «Конструктив», Раменский район;

Клязьминское водохранилище, ООО «База отдыха Пироговская», Мытищинский район;

Клязьминское водохранилище, ООО «Автохозяйство «Лианозово», с. Троицкое;

Клязьминское водохранилище, ООО «Автохозяйство «Лианозово», д . Грибки;

Клязьминское водохранилище, ООО «База отдыха Пироговское», г.п. Пироговский.