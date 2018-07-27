2018-07-27T15:24:23+03:00
Общество

Лицензирование таксистов может занять годы

Как считает председатель профсоюза таксистов, в случае принятия законопроекта стоимость услуг может вырасти
Валерия ЛЫСЕНКОЭльмира МУСТАФАЕВА
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Лицензирование таксистов может занять годыЛицензирование таксистов может занять годыФото: Евгения ГУСЕВА
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Ярослав Щербин, председатель профсоюза таксистов, считает, что обязать получать водителей лицензии на осуществление деятельности практически нереально. По его словам, закон о такси пытаются принять уже 6 лет, но пока что он не может пройти даже первое чтение. При лицензировании водительский стаж должен быть не менее трех лет, обязательно пройденная медкомиссия и проверка на отсутствие судимости или ДТП по вине водителя, и, как считает Щербин, подобные кардинальные меры потребуют долгого обсуждения.

Однако, в случае скорого принятия закона о такси и введении в него понятия «лицензирование водителей», стоимость услуг для пассажиров изменится с минимальными потерями.

«Стоимость услуг минимально вырастет. Потому что сейчас большинство перевозчиков работают ниже себестоимости, стоимость поездки ниже себестоимости. И такое долго продолжаться не может. Поэтому вырастет цена по-любому, вопрос - насколько, и насколько это будет обосновано», - заявил Ярослав Щербин в эфире радио «Комсомольская правда».

Он считает, что цена на такси может вырасти и стать справедливой в том случае, если устанавливать ее будет сам перевозчик, а не посредник.

Напомним, ранее общероссийские объединение пассажиров (ООП) направило в комитет Госдумы по транспорту и строительству обращение с предложением выдавать разрешение на работу таксистам только после получения лицензии на право осуществления таксомоторной деятельности.

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