Британия отказалась выдавать США террористов из-за опасений, что их казнят

СЕГОДНЯ 14:53 2018-07-27T14:53:25+03:00

Британия приостановила экстрадицию террористов в США, чтобы их там не казнили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое боевиков ИГ* изначально были поданными королевства, но их лишили гражданства за совершенные преступления

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Британские власти приостановили обсуждение вопроса об экстрадиции двух боевиков группировки ИГ* из-за опасений, что в США террористов могут казнить. Решение о временном прекращении сотрудничества с американцами было принято после того, как адвокат матери одного из боевиков направил соответствующую просьбу в министерство внутренних дел королевства.

Напомним, что речь идет о двух членах ячейки ИГ*, получившей название "группа Beatles", Александе Коти и Шафи аш-Шейхе. Будучи еще гражданами Великобритании, они примкнули к еще двум участникам этой группировки и вместе осуществляли показательные казни западных журналистов и работников гуманитарных миссий.

Мужчины были взяты в плен проамериканскими силами в Сирии, а после переданы британским властям. На родине террористов лишили гражданства за совершенные преступления и, согласно договоренностям, должны были передать их Соединенным Штатам.

Однако узнав о том, что Коти и аш-Шуйху могут быть вынесены смертные приговоры, в Лондоне начали выступать категорически против таких мер. По данным телеканала Sky News, Британия будет готова передать боевиков американцам лишь после получения гарантий сохранения их жизней.

* - запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".