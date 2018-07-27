Британия отказалась выдавать США террористов из-за опасений, что их казнят
Британские власти приостановили обсуждение вопроса об экстрадиции двух боевиков группировки ИГ* из-за опасений, что в США террористов могут казнить. Решение о временном прекращении сотрудничества с американцами было принято после того, как адвокат матери одного из боевиков направил соответствующую просьбу в министерство внутренних дел королевства.
Напомним, что речь идет о двух членах ячейки ИГ*, получившей название "группа Beatles", Александе Коти и Шафи аш-Шейхе. Будучи еще гражданами Великобритании, они примкнули к еще двум участникам этой группировки и вместе осуществляли показательные казни западных журналистов и работников гуманитарных миссий.
Мужчины были взяты в плен проамериканскими силами в Сирии, а после переданы британским властям. На родине террористов лишили гражданства за совершенные преступления и, согласно договоренностям, должны были передать их Соединенным Штатам.
Однако узнав о том, что Коти и аш-Шуйху могут быть вынесены смертные приговоры, в Лондоне начали выступать категорически против таких мер. По данным телеканала Sky News, Британия будет готова передать боевиков американцам лишь после получения гарантий сохранения их жизней.
* - запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".