СЕГОДНЯ 15:12 2018-07-27T15:16:24+03:00

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В пятницу, 27 июля, появилась информация о том, что умер журналист Виталий Шенталинский. Как стало известно, этот писатель и общественный деятель скончался на 79-м году жизни.

Печальную новость сообщили в международном историко-просветительском обществе «Мемориал». При этом там назвали Шенталинского «прекрасным другом, надежным и отзывчивым человеком, неисправимым оптимистом и неутомимым тружеником», отметив, что его заслуги перед российской культурой невозможно переоценить. В частности, как подчеркнули в организации, именно он создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей.

«Без него этой комиссии не было бы - и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Да и о судьбах многих мы так и не узнали бы без его подвижнического труда, который он продолжал - подчас почти в одиночку», - говорится в сообщении «Мемориала».

СПРАВКА «КП»

Виталий Шенталинский первым открыл литературные архивы КГБ и опубликовал хранившиеся там рукописи и материалы о жизни и творчестве Булгакова, Горького, Мандельштама, Цветаевой, Шолохова, Ахматовой, Пастернака и других русских писателей. Книги Шенталинского, посвященные этой теме, переведены на девять языков и изданы в десяти странах мира.