В Подмосковье объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 15:30 2018-07-27T15:30:10+03:00

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МЧС России объявило штормовое предупреждение в Подмосковье. По данным спасательного ведомства, до вечера пятницы, 27 июля, в области ожидаются ливневый дождь и гроза.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие один - два часа с сохранением до 22 часов 27 июля местами в Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза», - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, всего несколько часов назад Гидрометцентр России распространил экстренное предупреждение о сильной жаре в Москве. Как утверждали синоптики, в последний рабочий день этой недели в некоторых районах столицы воздух может прогреться до +31 градуса. Что касается прогноза на ближайшие дни, то, по заверениям специалистов, с каждым днем в мегаполисе будет становиться только жарче.