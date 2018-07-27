"Я готов и в Вашингтон приехать": Путин заявил о намерении вновь встретиться с Трампом

СЕГОДНЯ 15:54 2018-07-27T15:54:39+03:00

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Президент России высказался относительно возможной второй встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая может пройти уже ближайшей осенью.

По заявлению главы российского государства, которое он сделал на выступлении по итогам завершающегося в Южно-Африканской республике 10-го саммита стран-членов БРИКС, Москва никогда не отказывалась от подобных заокеанских инициатив. И если для этого будут созданы все необходимые условия, то продолжение диалога с американской стороной может пойти только на пользу как отношениям России и США, так и всей мировой политической архитектуре.

«У Трампа есть желание провести встречу, мы тоже. Я пригласил Трампа в Москву, я готов и в Вашингтон приехать. Но нужно создать условия для такого разговора», - цитирует в Twitter заявление президента России спецкорр «КП» Дмитрий Смирнов.

27 июля в ЮАР завершается двухдневный саммит стран-членов БРИКС, который стал уже 10 по счету. Накануне главами России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР была подписана совместная декларация по итогам работы организации за время ее существования.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.