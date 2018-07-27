Суд в Москве заочно арестовал трех сирийцев, обвиняемых в гибели пилота Су-25 Романа Филипова

СЕГОДНЯ 15:58 2018-07-27T15:58:38+03:00

Пилот Роман Филипов, геройски погибший в сирийской провинции Идлиб в феврале этого года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В пятницу, 27 июля, Басманный суд Москвы заочно арестовал трех сирийцев по делу о гибели командира штурмовика Су-25 Романа Филипова. Речь идет о Сохте Тареке Наурасе, Сохте Амере Иззате и Шрейбе Мураде Джуме, которые обвиняются в убийстве и попытке убийства, а также в участии в вооруженном формировании, надругательстве над телами умерших и краже. Стоит отметить, что все трое объявлены в международный розыск.

Как заявили в суде, таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. При этом собеседник ТАСС отказался от дальнейших комментариев в связи с тайной предварительного следствия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, штурмовик Су-25, который пилотировал Роман Филипов, был сбит ракетой переносного зенитно-ракетного комплекса 3 февраля этого года в сирийской провинции Идлиб. Летчику удалось катапультироваться, однако приземлился он на контролируемой террористами территории. В итоге ему пришлось отстреливаться от боевиков. Когда же те подошли вплотную, пилот подорвал себя гранатой.