2018-07-27T16:47:20+03:00
В мире

Мини-торнадо обрушился на палаточный городок участников фестиваля в Германии

В середине поля образовался небольшой ветряной вихрь, который стал поднимать вещи в воздух и разбрасывать их по округе [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посетителям фестиваля пришлось собирать свои вещи по округеПосетителям фестиваля пришлось собирать свои вещи по округеФото: скриншот с видео
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Дополнительные яркие впечатления получили посетители одного из крупнейших музыкальных фестивалей Германии Parookaville, который прошел 20-22 июля в коммуне Веце. На палаточный городок участников и гостей мероприятия внезапно обрушился самый настоящий мини-торнадо.

Инцидент произошел в последний день фестиваля, который собрал более 80 тысяч человек. Многие люди уже начали собираться домой, когда прямо посередине поля образовалась воздушная воронка.

Сначала это был просто сильный ветер, который стал постепенно закручиваться и принимать форму смерча. Через некоторое время воронка уже засасывала внутрь и поднимала воздух палатки, спальные мешки и другие вещи участников фестиваля. Люди пытались удержать все это на земле, однако безуспешно.

Несмотря на то, что ветряные потоки были довольно слабыми для торнадо, четыре человека все же получили незначительные травмы, сообщает The Daily Mail.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что похожее явления наблюдалось примерно неделю назад в российском Томске. Небольшой смерч стремительно пронесся по городу, не нанеся никакого ущерба.

В Германии маленький торнадо унес палатки.

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