Верховный суд Польши признал законным нахождение российского журналиста в черном списке Шенгена

СЕГОДНЯ 17:02 2018-07-27T17:02:19+03:00

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Леониду Свиридову, журналист МИА «Россия сегодня», было отказано в возвращении статуса резидента Евросоюза, из-зачего он оказался в списке лиц, чье пребывание на территории Шенгенской зоны нежелательно. После произошедшего Свиридов заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

Законность решения подтвердил Верховный суд Польши, оспорить который может только ЕСПЧ. Журналист намерен изучить все документы, которые будут представлены в письменном виде, и планирует обратиться за помощью к кому-то из европарламентариев в Брюсселе.

«Наверное, я напишу некое письмо или даже попрошу о личной встрече с уполномоченным по правам человека России, потому что я считаю, что мои права совершенно грубейшим образом нарушены. Это не только мое элементарное право на свободу передвижения, но и право на профессию», - заявил журналист РИА Новости.

Аккредитация Свиридова и постоянный вид на жительство были отозваны в 2014-ом году по просьбе Агентства внутренней безопасности Польши. Официальным поводом считается то, что журналист якобы представляет «угрозу национальной безопасности» страны.