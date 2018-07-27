2018-07-27T17:09:10+03:00
Спорт

ФК "Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Трансфер полузащитника сборной России обошелся клубу в 30 млн евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трансфер полузащитника сборной России по футболу Александра Головина в "Монако" стал самым крупным в истории ЦСКА. Фото: сайт ФК "Монако"Трансфер полузащитника сборной России по футболу Александра Головина в "Монако" стал самым крупным в истории ЦСКА. Фото: сайт ФК "Монако"
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Футбольный клуб "Монако", базирующийся в одноименном карликовом государстве, официально объявил о приобретении 22-летнего полузащитника сборной России Александра Головина.

Вице-президент и генеральный директор ФК Вадим Васильев рассказал, что уже давно следил за этим "талантливым" игроком ЦСКА, которой успел хорошо себя проявить во многих матчах, в том числе и на Чемпионате мира 2018 года.

"Я очень счастлив присоединиться к “Монако”. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом", — прокомментировал своей переход сам россиянин.

Головин подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с тренерским штабом и своими новыми одноклубниками, сообщается на официальном сайте "монегасков".

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что пятилетний контракт между полузащитником и "Монако" обошелся последнему в 30 млн евро. Это позволило Головину стать самым дорогим игроком в истории российского футбола.

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