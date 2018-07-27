Глава ФСИН заявил о готовности содействовать реформе ведомства

СЕГОДНЯ 17:22 2018-07-27T17:22:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральная служба исполнения наказаний России готова рассмотреть предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, касающееся проведения реформы ведомства. Такое заявление сделал глава ФСИН Геннадий Корниенко.

Он подчеркнул, что руководство службы готово участвовать в данном процессе.

"Может быть это и правильно. Здесь надо посмотреть, каким способом это осуществить. Но надо со всех сторон изучить эту проблему и тогда принимать решение", - цитирует ТАСС Корниенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Матвиенко предложила разделить функции контроля и охраны заключенных с программой их перевоспитания и социализации. По мнению сенатора, последним должна заниматься отдельная гражданская служба.

Напомним, что такое высказывание было сделано на фоне прогремевшего на всю страну скандала с жестоким избиением осужденного в ярославской колонии.