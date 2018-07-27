«Высоцкий. Фест» подходит к финалу
28 июля в Санкт-Петербургском Aurora Concert Hall состоится заключительный региональный отборочный тур всероссийского фестиваля
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Конкурс-фестиваль организовал благотворительный фонд им. Владимира Высоцкого. Он стартовал 25 июня 2018 года при поддержке Президента РФ.
Найти талантливых молодых авторов-исполнителей, дать им возможность заявить о себе - вот задача фестиваля.
Отборочные конкурсы уже прошли в Новосибирске, Москве, Хабаровске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Победители в начале августа выступят на отдельной площадке «Нашествия», на котором в этом году ожидается 200 тысяч зрителей.