«Высоцкий. Фест» подходит к финалу

СЕГОДНЯ 17:26 2018-07-27T17:26:06+03:00

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Конкурс-фестиваль организовал благотворительный фонд им. Владимира Высоцкого. Он стартовал 25 июня 2018 года при поддержке Президента РФ.

Найти талантливых молодых авторов-исполнителей, дать им возможность заявить о себе - вот задача фестиваля.

Отборочные конкурсы уже прошли в Новосибирске, Москве, Хабаровске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Победители в начале августа выступят на отдельной площадке «Нашествия», на котором в этом году ожидается 200 тысяч зрителей.