2018-07-27T17:38:44+03:00
Политика

Экс-глава Внешэкономбанка Горьков назначен замминистра экономики

Ожидается, что управленец займется курированием блока внешней экономики страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый замминистра экономики России Сергей Горьков. Фото: Егор Алеев - фотохост-агентство ТАССНовый замминистра экономики России Сергей Горьков. Фото: Егор Алеев - фотохост-агентство ТАСС
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Бывший руководитель Внешэкономбанка Сергей Горьков назначен заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал еще в четверг, 26 июля.

"Назначить Горькова Сергея Николаевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

По данным источника ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства, в новой должности Горьков займется курированием внешнеэкономического блока страны.

Напомним, что до назначения замминистра ведомства управленец на протяжении нескольких лет занимал пост председателя ВЭБа. До этого он также работал в Сбербанке.

24 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил руководителем Внешэкономбанка Игоря Шувалова, а в скором времени Алексей Груздев был смещен с должности замглавы Минэкономразвития и переведен в Минпромторг.

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