2018-07-27T18:02:45+03:00
В мире

Бывший телохранитель бен Ладена освобожден из-под ареста

На данный момент следствие не может предъявить гражданину Туниса какие-либо обвинения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В июне решение о недопустимости депортации было отозвано, и бывшего телохранителя бен Ладена задержалиВ июне решение о недопустимости депортации было отозвано, и бывшего телохранителя бен Ладена задержалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гражданин Туниса Сами А., являвшийся личным телохранителем экс-главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, был отпущен из-под стражи спустя несколько недель заключения. Причиной таких действий стал тот факт, что на данный момент следствие не может предъявить мужчине какие-либо обвинения.

Теперь 42-летний бывший охранник находится на судебном контроле. До завершения расследования по данному делу ему запрещено покидать пределы Туниса, передает агентство AFP со ссылкой на судебные органы.

Напомним, миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия безуспешно пыталась экстрадировать Сами А. из Германии с 2006 года, однако власти запрещали так поступать, опасаясь, что на родине мужчину подвергнут пыткам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ситуация неожиданно изменилась в конце июня этого года. Федеральное ведомство по делам миграции отозвало решение о недопустимости депортации экс-телохранителя, и вскоре он был задержан в одном из немецких отделений полиции, куда регулярно приходил отмечаться, будучи "потенциально опасным лицом".

Сам Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в собственном доме в Пакистане в результате специальном операции американских силовиков.

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