Трамп готов посетить Москву в случае получения официального приглашения

СЕГОДНЯ 18:13 2018-07-27T18:14:11+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности посетить Москву и встретиться там со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но только после получения соответствующего официального приглашения. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, американский лидер также все еще рассчитывает принять Путина с визитом в Вашингтоне.

"Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [2019] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", - цитирует ТАСС Сандерс.

Напомним, изначально говорилось о том, что новая встреча двух лидеров может состояться уже этой весной в столице Соединенных Штатов. О своей готовности посетить Вашингтон ранее сказал сам президент РФ. Однако он подчеркнул, что для этого должны быть созданы определенные условия, передает сайт kp.ru.