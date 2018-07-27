2018-07-27T18:55:28+03:00
Политика

ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста

Формулировка предлагаемого к обсуждению вопроса признана не соответствуещей требованиям закона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформеЦИК отказал КПРФ в референдуме о пенсионной реформеФото: Мария АНАНОВА
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Центральная избирательная комиссия отклонила предложение КПРФ о проведении всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста в стране. Члены ЦИК пришли к выводу, что формулировка предлагаемого к обсуждению вопроса не соответствует существующим требованиям закона, поскольку является неопределенной и допускает множество толкований.

Такое решение поддержали 11 участников заседания, против высказался только один человек. Николай Левичев, в свою очередь, решил воздержаться, передает ТАСС.

Напомним, что правительство РФ предложило поднять пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Общественные обсуждения данного вопроса продлятся до конца сентября.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что повышать возрастной порог выхода на пенсию планируют постепенно, начиная с 2019 года. При этом изменения не коснуться тех граждан, которые уже начали получать пенсионные выплаты.

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