На Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения

СЕГОДНЯ 19:42 2018-07-27T19:42:06+03:00

После завершения молитвы на Храмовой горе камни и фейерверки полетели в полицейских Фото: REUTERS

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На Храмовой горе исторического центра Иерусалима произошли масштабные столкновения между израильскими полицейскими и представителями местной арабо-мусульманской общины.

На данный момент протестующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса и игнорируют приказы полицейских покинуть святыню. Об этом сообщили в пятницу, 27 июля, в правоохранительных органах города.

Известно, что беспорядки начались вскоре после завершения пятничной молитвы. Несколько человек начали бросать камни в полицейских, а также стрелять по ним фейерверками. В результате стражам порядка пришлось применить светошумовые и дымовые гранаты.

На данный момент известно о задержании 24 протестующих, среди которых по меньшей мере 16 палестинцев. Также в беспорядках травмы получили не менее четырех полицейских. О пострадавших среди мирных граждан не сообщается, передает The Jerusalem Post.

Напомним, что конфликт между арабами и израильтянами длится уже несколько десятилетий. Обе стороны считают Иерусалим своей территорией. Между тем, конфликт вновь обострился в конце прошлого года, когда президент США Дональд Трамп сообщил о намерении признать старый город столицей Израиля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 14 мая в Иерусалиме состоялось торжественное открытие американского посольства, перенесенного из Тель-Авива.