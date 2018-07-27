На Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения
На Храмовой горе исторического центра Иерусалима произошли масштабные столкновения между израильскими полицейскими и представителями местной арабо-мусульманской общины.
На данный момент протестующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса и игнорируют приказы полицейских покинуть святыню. Об этом сообщили в пятницу, 27 июля, в правоохранительных органах города.
Известно, что беспорядки начались вскоре после завершения пятничной молитвы. Несколько человек начали бросать камни в полицейских, а также стрелять по ним фейерверками. В результате стражам порядка пришлось применить светошумовые и дымовые гранаты.
На данный момент известно о задержании 24 протестующих, среди которых по меньшей мере 16 палестинцев. Также в беспорядках травмы получили не менее четырех полицейских. О пострадавших среди мирных граждан не сообщается, передает The Jerusalem Post.
Напомним, что конфликт между арабами и израильтянами длится уже несколько десятилетий. Обе стороны считают Иерусалим своей территорией. Между тем, конфликт вновь обострился в конце прошлого года, когда президент США Дональд Трамп сообщил о намерении признать старый город столицей Израиля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 14 мая в Иерусалиме состоялось торжественное открытие американского посольства, перенесенного из Тель-Авива.