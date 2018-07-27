Россия возобновила поставки говядины в Турцию

СЕГОДНЯ 20:00 2018-07-27T20:00:00+03:00

Ожидается, что в ближайшее время может быть налажен также экспорт мяса курицы

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Россия после длительного перерыва возобновила поставки говядины на турецкий рынок. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

"Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы", - сказал политик.

По его словам, турецкие компании также активно проявляют интерес к российскому рынку, однако в случае со взаимной торговлей важно все правильно "сбалансировать", чтобы дополнять друг друга.

При этом нашей говядиной в настоящий момент интересуются не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока, сообщает Гордеев.

Так, только в первой половине 2018 года Россия экспортировала 300 тысяч тонн мяса и в ближайшее время планирует выйти на показатель в 1 млн тонн. На данный момент есть перспективы того, что для продукции из РФ откроется, в частности, китайский рынок, передает "Интерфакс".

Напомним, что совсем недавно вопрос поставок российского мяса в Турцию был поднят во время встречи лидера республики Реджепа Эрдогана и его коллеги Владимира Путина. Тогда президент РФ пообещал пообедать с политиком в ресторане, но лишь при условии возвращения нашей продукции на прилавки республики, передает сайт kp.ru.