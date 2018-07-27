ФСИН в течение месяца раскроет статистику по избиениям в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний в ближайшее время представит сведения о числе инцидентов с пытками и избиением заключенных в российских колониях и надзорных учреждениях временного содержания за последний год. Такое заявление сделал глава ведомства Геннадий Корниенко.
Информация будет предоставлена сотрудниками специальных региональных комиссий, которым накануне было поручено проверить обоснованность применения насилия и спецсредств к заключенным.
"Я думаю, в течение месяца будут уже какие-то статистические данные. По выявленным фактам применения будут уже отдельные проверки в рамках регламента", - цитирует ТАСС председателя ФСИН.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в случае выявления превышения полномочий сотрудниками исправительных учреждений в отношении них будут приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.
Напомним, что пристальное внимание к сотрудникам тюрем вызвано недавним скандалом с избиением заключенного в ярославской колонии № 1.