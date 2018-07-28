2018-07-28T04:25:56+03:00
Политика

Трамп заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы

Президент США провел заседание Совета нацбезопасности по выборам
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Администрация США не потерпит иностранного вмешательства в выборы. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании Совета нацбезопасности (СНБ) по этому вопросу.

«Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц», - сообщает пресс-служба Белого дома.

Помимо Трампа в совещании принимали участие вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, глава нацразведки Дэн Коутс, директор ЦРУ Джина Хаспел, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, глава киберкомандования США Пол Накасоне и другие, передает Интерфакс.

На повестке дня стояли вопросы угроз американским выборам, помощи государственным и местным властям в области кибербезопасности. На заседании решили также поддерживать расследования и судебные разбирательства в отношении тех, кто пытался незаконно вмешаться в голосование в США, оказывать влияние на него.

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