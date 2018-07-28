Более 150 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Джондари»
Авиационные власти Японии отменили 152 рейса внутренних авиалиний из-за тайфуна «Джондари». Стихия приближается к юго-восточному побережью Японии
Изначально метеорологи прогнозировали, что тайфун пройдет мимо Японии, но он изменил свое направление и теперь движется из Тихого океана на северо-запад. К утру субботы он достиг побережья Страны восходящего солнца в районе префектуры Тиба.
Из-за тайфуна №12, были отменены рейсы через центральные города Осака и Нагоя, куда направляет тропический шторм. Сейчас ученые думают, что «Джондари» пройдет через центральную и западную часть Японии, а затем выйти в Японское море. Оттуда стихия может добраться до побережья Корейского полуостров, передает ТАСС.
Скорость ветра в центре достигает 40 метров в секунду, при порывах доходит до 55 метров в секунду. В ряде регионов скорость ветра уже достигает 40 метров в секунду.
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