Более 150 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Джондари»

СЕГОДНЯ 04:54 2018-07-28T04:54:52+03:00

Стихия может пройти через центральную часть страны и выйти в Японское море

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Авиационные власти Японии отменили 152 рейса внутренних авиалиний из-за тайфуна «Джондари». Стихия приближается к юго-восточному побережью Японии

Изначально метеорологи прогнозировали, что тайфун пройдет мимо Японии, но он изменил свое направление и теперь движется из Тихого океана на северо-запад. К утру субботы он достиг побережья Страны восходящего солнца в районе префектуры Тиба.

Из-за тайфуна №12, были отменены рейсы через центральные города Осака и Нагоя, куда направляет тропический шторм. Сейчас ученые думают, что «Джондари» пройдет через центральную и западную часть Японии, а затем выйти в Японское море. Оттуда стихия может добраться до побережья Корейского полуостров, передает ТАСС.

Скорость ветра в центре достигает 40 метров в секунду, при порывах доходит до 55 метров в секунду. В ряде регионов скорость ветра уже достигает 40 метров в секунду.

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