2018-07-28T05:23:55+03:00
Происшествия

Полиция Нью-Йорка отменила тревогу в небоскребе Trump Tower

Обнаруженные бесхозные предметы оказались безопасными
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция на час оцепила Trump Tower из-за бесхозных сумокПолиция на час оцепила Trump Tower из-за бесхозных сумокФото: REUTERS
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Полиция Нью-Йорка, что отменяет тревогу в небоскребе Trump Tower, который принадлежит президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила пресс-служба городского управления полиции.

По их данным, офицеры «изучили ситуацию» в здании №725 на Пятой авеню и пришли к выводу, что никакой опасности нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что башня Трампа была оцеплена, все входы и выходы перекрыты. К небоскребу были стянуты силы полиции, пожарные расчеты, скорой помощи.

Оказалось, что в кофейне Starbucks на втором этаже здания были найдены четыре бесхозные сумки. Внутри лежали сотоые телефоны и какие-то устройства. Прибывшие взрывотехники исследовали вещи, и уже через один час пятнадцать минут оцепление было снято, передает ТАСС.

«Отряд саперов управления полиции Нью-Йорка счел не представляющими угрозы подозрительные предметы», - сообщил представитель полиции Джордж Тсоровакис.

В Trump Tower расположена штаб-квартира принадлежащей президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization, занимающейся строительным бизнесом. В этом же здании проживают дети главы государства со своими семьями, и находится его постоянная квартира.

Напомним, сайт kp.ru писал о пожаре, котороый произошел в Trump Tower 7 апреля этого года. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо пострадали.

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