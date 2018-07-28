Глава Пентагона выступил за постоянные контакты с Россией на высшем уровне

СЕГОДНЯ 07:03 2018-07-28T07:08:52+03:00

Джеймс Мэттис считает, что все разногласия между странами следует решать переговорами

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Москва и Вашингтон должны обязательно контактировать друг с другом на высшем уровне. Об этом заявил Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает возобновление контактов между двумя странами на высшем уровне.

«Необходимо, чтобы лидеры разговаривали друг с другом. Очень важно, чтобы мы разговаривали с теми странами, с которыми у нас существуют острейшие разногласия», - сказал глава Пентагона.

По его словам, разногласия можно преодолевать исключительно в процессе переговоров, даже если он займет больше времени. Он отметил, что американо-российские переговоры – это «дипломатия в действии», передает ТАСС.

«Я всегда говорил, что дипломатия берет на себя ведущую роль в нашей внешней политике», - заверил министр.

Мэттис также высказал мнение, что диалог между Москвой и Вашингтоном следовало начать много лет назад.

Отметим, сайт kp.ru писал, что после саммита США-Россия в Хельсинки в СМИ появилось сообщение о готовности Мэттиса впервые за три года провести переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Официально эту новость не подтверждали.

Сергей Шойгу до этого не однократно приглашал главу Пентагона обсудить проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но ответа не получал.