Глава Пентагона выступил за постоянные контакты с Россией на высшем уровне
Москва и Вашингтон должны обязательно контактировать друг с другом на высшем уровне. Об этом заявил Министр обороны США Джеймс Мэттис.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает возобновление контактов между двумя странами на высшем уровне.
«Необходимо, чтобы лидеры разговаривали друг с другом. Очень важно, чтобы мы разговаривали с теми странами, с которыми у нас существуют острейшие разногласия», - сказал глава Пентагона.
По его словам, разногласия можно преодолевать исключительно в процессе переговоров, даже если он займет больше времени. Он отметил, что американо-российские переговоры – это «дипломатия в действии», передает ТАСС.
«Я всегда говорил, что дипломатия берет на себя ведущую роль в нашей внешней политике», - заверил министр.
Мэттис также высказал мнение, что диалог между Москвой и Вашингтоном следовало начать много лет назад.
Отметим, сайт kp.ru писал, что после саммита США-Россия в Хельсинки в СМИ появилось сообщение о готовности Мэттиса впервые за три года провести переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Официально эту новость не подтверждали.
Сергей Шойгу до этого не однократно приглашал главу Пентагона обсудить проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но ответа не получал.