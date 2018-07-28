2018-07-28T07:08:52+03:00
Политика

Глава Пентагона выступил за постоянные контакты с Россией на высшем уровне

Джеймс Мэттис считает, что все разногласия между странами следует решать переговорами
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Министр обороны США Джеймс МэттисМинистр обороны США Джеймс МэттисФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Москва и Вашингтон должны обязательно контактировать друг с другом на высшем уровне. Об этом заявил Министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает возобновление контактов между двумя странами на высшем уровне.

«Необходимо, чтобы лидеры разговаривали друг с другом. Очень важно, чтобы мы разговаривали с теми странами, с которыми у нас существуют острейшие разногласия», - сказал глава Пентагона.

По его словам, разногласия можно преодолевать исключительно в процессе переговоров, даже если он займет больше времени. Он отметил, что американо-российские переговоры – это «дипломатия в действии», передает ТАСС.

«Я всегда говорил, что дипломатия берет на себя ведущую роль в нашей внешней политике», - заверил министр.

Мэттис также высказал мнение, что диалог между Москвой и Вашингтоном следовало начать много лет назад.

Отметим, сайт kp.ru писал, что после саммита США-Россия в Хельсинки в СМИ появилось сообщение о готовности Мэттиса впервые за три года провести переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Официально эту новость не подтверждали.

Сергей Шойгу до этого не однократно приглашал главу Пентагона обсудить проблемные вопросы глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но ответа не получал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы страны, где небезопасно расплачиваться банковской карточкой
Причина смерти Владимира Войновича: писатель умер от сердечного приступа
Погода в Москве на 28 июля 2018 года: ожидается до 32 градусов тепла
Персонаж Кэрри Фишер появится в девятом эпизоде «Звездных войн»
Лесные пожары бушуют в России на площади почти в 100 тысяч гектаров
Эрдоган в сентябре планирует посетить Германию
Полиция Нью-Йорка отменила тревогу в небоскребе Trump Tower
Более 150 рейсов отменили в Японии из-за тайфуна «Джондари»
Трамп заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в выборы
Полная чушь!: Пользователи сети активно обсуждают украинский учебник
Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
Юнкер признался, что поцелуй Трампа был для него сюрпризом
В Ереване суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Глава Эквадора не требовал выселить Ассанжа из посольства в Лондоне
Черногория предложит иностранцам гражданство в обмен на инвестиции
В ДНР назвали "фейковой" информацию о ранении Захарченко
Власти ФРГ заподозрили "русских хакеров" в кибератаке на телеканалы
"Неэффективно": Польша передумала возводить забор на границе с Россией
IAAF вновь продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики‍
Стоимость акций Twitter на торгах упала на 17%‍
Россия предостерегла США от стремления к военному доминированию в космосе
СК завершил расследование дела в отношении ивантеевского стрелка
ФСИН в течение месяца раскроет статистику по избиениям в колониях
Украинский омбудсмен предложила России провести обмен заключенными
Россия возобновила поставки говядины в Турцию
На Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения
Главред "АИФ" рассказал подробности пропажи журналиста Сергея Грачева