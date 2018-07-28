2018-07-28T07:41:48+03:00
Экономика

Названы страны, где небезопасно расплачиваться банковской карточкой

Кражи данных карт с помощью скимминга чаще всего встречается в странах, где не выпускают свои карты
Юлия ДИВЕЕВА
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За границей деньги с банковских карт чаще всего крадут с помощью скиммингаЗа границей деньги с банковских карт чаще всего крадут с помощью скиммингаФото: Анастасия ОСИПОВА
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Деньги с банковских карт россиян за рубежом чаще всего крадут в странах АзиатскоТихоокеанского региона и Америки. Об этом заявили эксперты Сбербанка.

Как ни странно, случаи использования скимминговых устройств для считывания данных чаще фиксируются в странах, которые пока еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, оснащенных микропроцессором.

«Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт», — заявили эксперты в интервью РИА Новости.

Скимминг за границей – это самым распространенный способ кражи денег с карты. Вор компрометирует карточку с помощью специальных технических средств, чтобы получить данные для изготовления её дубликата.

Чаще всего такие мошенники поджидают своих жертв в небольших торговых точках, или у банкоматов. Безопаснее всего пользоваться картами банков в магазинах крупных торговых сетей.

В Сбербанке отметили, что есть и воры, действующие более прямолинейно – они крадут или пин-код, или саму банковскую карту.

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