Названы страны, где небезопасно расплачиваться банковской карточкой
Деньги с банковских карт россиян за рубежом чаще всего крадут в странах АзиатскоТихоокеанского региона и Америки. Об этом заявили эксперты Сбербанка.
Как ни странно, случаи использования скимминговых устройств для считывания данных чаще фиксируются в странах, которые пока еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, оснащенных микропроцессором.
«Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт», — заявили эксперты в интервью РИА Новости.
Скимминг за границей – это самым распространенный способ кражи денег с карты. Вор компрометирует карточку с помощью специальных технических средств, чтобы получить данные для изготовления её дубликата.
Чаще всего такие мошенники поджидают своих жертв в небольших торговых точках, или у банкоматов. Безопаснее всего пользоваться картами банков в магазинах крупных торговых сетей.
В Сбербанке отметили, что есть и воры, действующие более прямолинейно – они крадут или пин-код, или саму банковскую карту.