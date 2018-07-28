2018-07-28T07:55:47+03:00
Общество

Стала известна дата похорон Владимира Войновича

Жена писателя заявила, что похороны Владимира Войновича будут, скорее всего, в понедельник
Екатерина БОЛГОВА
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Писатель Владимир ВойновичПисатель Владимир ВойновичФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стала известна дата похорон писателя Владимира Войновича, умершего в ночь на субботу, 28 июля. По словам жены писателя Светланы Колесниченко, Войновича, скорее всего похоронят в понедельник, 30 июля.

«Владимир Николаевич скончался. С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», –– сказала Колесниченко, цитирует которую ТАСС.

Владимир Войнович умер в возрасте 85 лет. Ранее стало известно, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в городе Сталинабаде. Начал писать стихи в годы военной службы. В 1980 годе его выслали из СССР и лишили советского гражданства. Через десять лет Войнович вновь получил паспорт СССР и вернулся в Москву. Является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Претендент на престол», «Перемещенное лицо». Написал текст песни «Четырнадцать минут до старта», которая является неофициальным гимном космонавтов. В 2001 году был удостоен Государственной премии РФ за роман «Монументальная пропаганда».

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