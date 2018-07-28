Макрон: Франция будет работать с Испанией и Португалией над общими газопроводами

СЕГОДНЯ 08:17 2018-07-28T08:20:54+03:00

По словам президента Франции, все три страны будут работать над стратегией соединения газопроводов со странами Магриба и Африки

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вместе с Испанией и Португалией будет работать над общими газопроводами из Африки в Европу.

«Все три страны (Франция, Испания и Португалия) будут работать над стратегией соединения газопроводов со странами Магриба и Африки в более широком смысле», — сказал Макрон в Лиссабоне в пятницу, 27 июля.

Он отметил, что к 2022 году Франция откажется от угольных электростанций в пользу газовых. Кроме того, по словам Макрона, Париж оценит экономическую целесообразность объединения своих газопроводов с трубопроводами Испании и Португалии.

В столице Португалии состоялась встреча Макрона с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, главой правительства Испании Педро Санчесом и еврокомиссаром по энергетике Мигелем Ариаса Каньете, передает ТАСС.

Во время саммита было "подписано соглашение о финансировании проекта по соединению через Бискайский залив". По информации агентства Europa Press, речь идет о кабеле через залив между Францией и Пиренейским полуостровом.

Напомним, 12 июля Макрон заявил, что члены НАТО должны самостоятельно принимать решение по своей позиции относительно проекта газопровода «Северный поток-2». На пресс-конференции по итогам саммита альянса в Брюсселе он прокомментировал нападки президента США Дональда Трампа на проект газопровода из России в Германию.