В США заключенные украли у тюрьмы $225 тысяч

СЕГОДНЯ 08:42 2018-07-28T08:44:10+03:00

Заключенные в Айдахо украли деньги у своей тюрьмы Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В США заключенные одной из тюрьмы штата Айдахо смогли взломать терминалы электронной системы перевода денег JPay и украли около 225 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба управления исправительных учреждений штата.

Как передает газета The New York Times, в этом ограблении участие принимали 364 заключенных. Деньги хакеры переводили на свои счета.

«Их действия были преднамеренными, а не случайными. Это требовало знания работы системы JPay», —сказал представитель пресс-службы Джефф Рэй.

В ограблении участвовали 364 человека, отбывающих наказание в этой тюрьмеФото: REUTERS

Далеко не всем тюремным хакерам удалось урвать солидный куш, но примерно 50 осужденных перевели себе по 41 тысячи долларов, еще один украл 10 тысяч. Правда, средства они переводили на свои тюремные счета, с которых можно оплачивать покупки только в магазинах исправительных учреждений.

Заключенные взломали терминалы через планшетыФото: REUTERS

Тюрьма пользуется системой, разработанной компанией JPay. Эта фирма предоставила заключенным планшеты для связи с родственниками и доступа к видеоиграм. С их помощью зэки и провернули ограбление.

Планшетные устройства компания JPay предоставила заключенным для игр и соцсетейФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сейчас JPay восстановила более 65 тысяч долларов, похищенных средств. Кроме того компания закрыла горе-хакерам доступ к играм и музыке до тех пор, пока остальные не вернут похищенное.

Терминалы компании JPay в тюрьме штата АйдахоФото: REUTERS

Фото: REUTERS