Северная Корея создала группу по развитию диалога с Японией

СЕГОДНЯ 08:48 2018-07-28T08:48:36+03:00

В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией Фото: REUTERS

По данным дипломатических источников, группа могла быть создана в период между встречами президента Южной Кореи и лидера КНДР и саммитом США-Северная Корея

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Северная Корея создала специальную группу по ведению переговоров с Японией.

Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники, группа могла быть создана в период между встречами президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына (в апреле) и саммитом США-Северная Корея 12 июня.

Глава группы пока не называется, но, возможно, им является замглавы ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.

Отмечается, что переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре японский премьер Синдзо Абэ высказался за развитие диалога с Пхеньяном для решения проблемы похищенных граждан Японии.

В Японии считают, что в 1970-1980 годы спецслужбы Северной Кореи похищали японцев, которых затем использовали для обучения разведчиков КНДР. По данным правительства, были похищены 17 человек, но не исключается, что похищенных могло быть намного больше. Власти КНДР признали, что на их территории находились 13 из пропавших японцев.