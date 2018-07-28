2018-07-28T09:23:19+03:00
Происшествия

От пожаров в Греции пострадали больше 2 тысяч жилых домов

Полностью разрушены огнем 500 зданий, погибли 86 человек
Екатерина БОЛГОВА
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Свыше 2 тысяч жилых домов пострадали от пожаров в ГрецииСвыше 2 тысяч жилых домов пострадали от пожаров в ГрецииФото: REUTERS
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От пожаров в Греции пострадали больше двух тысяч жилых домов, пятьсот из них были полностью разрушены.

По информации агентства Associated Press, жертвами пожаров стали 86 человек. Напомним, ранее сообщалось о 83 погибших из-за огня, который бушевал несколько дней неподалеку от столицы Греции. Отмечалось, что пожары практически полностью уничтожили деревню Мати, находящуюся в 40 километрах от Афин.

Министр по делам защиты граждан Греции Никос Тоскас заявил, что, по одной из версий, мощный пожар стал результатом поджога.

"Мы начали расследование на основании сообщений серьезных источников", - сказал Тоскас, выступая на пресс-конференции в Афинах.

Подчеркивается, что распространение огня было столь быстрым из-за очень жаркой погоды и сильных порывов ветра.

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