В Техасе произошла стрельба в доме престарелых, погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:48 2018-07-28T10:48:32+03:00

В полиции отметили, что угроза была устранена, но не уточнили, задержан ли стрелок и какова его судьба

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В доме престарелых в американском городе Робстауне, штат Техас, произошла стрельба. В результате погибли три человека. Как сообщается в заявлении шефа городской полиции Эрасмо Флореса, инцидент произошел в пятницу, 27 июля, в 19:00 по местному времени (03:00 мск субботы).

"Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Все они были мертвы на момент прибытия полиции, угроза была устранена", - сообщил глава полиции Робстауна. При этом он не уточнил, был ли задержан стрелок и какова его судьба.

Через некоторое время было выпущено дополнительное заявление Флореса, в котором сообщалось об обнаружении еще двух тел в другом здании Робстауна. Здание принадлежало одному из убитых в доме престарелых. Личности всех жертв пока не установлены.

"Речь идет о расследовании убийства, мы не позволим, чтобы что-то ему мешало", - подчеркнул шеф полиции, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 июня американец Джеррод Уоррен Рамос устроил стрельбу в редакции издания Capital Gazette. В результате происшествия погибли пятеро журналистов, еще около 20 человек пострадали.