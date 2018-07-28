Трамп назвал "удивительными" темпы роста ВВП США во втором квартале

СЕГОДНЯ 12:34 2018-07-28T12:34:00+03:00

По словам президента США, в дальнейшем этот рост только ускорится

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Темпы роста ВВП США во втором квартале 2018 года президента страны Дональд Трамп назвал "удивительными". При этом, по его словам, в дальнейшем этот рост только ускорится.

"Если темпы роста сохранятся, американская экономика сможет вырасти вдвое на 10 лет раньше, чем при предыдущих президентах", - сказал Трамп.

Он отметил, что масштаб этого экономического подъема является "историческим".

Ранее стало известно, что в апреле-июне 2018 года ВВП США вырос на 4,1% в пересчете на годовые темпы. Этот результат стал максимальным с 2014 года. С января по март темпы повышения ВВП составляли 2,2%. При этом во втором квартале 2018 года на 4% в годовом выражении увеличились потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США.

Кроме того, Трамп обратил внимание на безработицу, которая находится на исторически низком уровне. Американский лидер обратил внимание на рост рабочих мест в перерабатывающем секторе и среди афроамериканцев.

Также президент США заявил, что позитивное влияние на ВВП оказало сокращение дефицита внешнеторгового баланса. Вклад сектора внешней торговли в общий рост экономики оказался самым заметным за пять лет. Экспорт вырос на 9,3%, а импорт - только на 0,5%, передает агентство Bloomberg.