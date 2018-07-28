2018-07-28T12:34:00+03:00
В мире

Трамп назвал "удивительными" темпы роста ВВП США во втором квартале

По словам президента США, в дальнейшем этот рост только ускорится
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Темпы роста ВВП США во втором квартале 2018 года президента страны Дональд Трамп назвал "удивительными". При этом, по его словам, в дальнейшем этот рост только ускорится.

"Если темпы роста сохранятся, американская экономика сможет вырасти вдвое на 10 лет раньше, чем при предыдущих президентах", - сказал Трамп.

Он отметил, что масштаб этого экономического подъема является "историческим".

Ранее стало известно, что в апреле-июне 2018 года ВВП США вырос на 4,1% в пересчете на годовые темпы. Этот результат стал максимальным с 2014 года. С января по март темпы повышения ВВП составляли 2,2%. При этом во втором квартале 2018 года на 4% в годовом выражении увеличились потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США.

Кроме того, Трамп обратил внимание на безработицу, которая находится на исторически низком уровне. Американский лидер обратил внимание на рост рабочих мест в перерабатывающем секторе и среди афроамериканцев.

Также президент США заявил, что позитивное влияние на ВВП оказало сокращение дефицита внешнеторгового баланса. Вклад сектора внешней торговли в общий рост экономики оказался самым заметным за пять лет. Экспорт вырос на 9,3%, а импорт - только на 0,5%, передает агентство Bloomberg.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Госдумы отозвали законопроект об аккредитации визовых центров
Празднование 1030-летия Крещения Руси: патриарх Кирилл вознес в Кремле особую молитву
В Техасе произошла стрельба в доме престарелых, погибли три человека
Бывший посол США в Киеве заявил, что Красная армия вторглась на Украину в 2014 году
Правительство внесло изменения в порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ
От пожаров в Греции пострадали больше 2 тысяч жилых домов
Северная Корея создала группу по развитию диалога с Японией
В США заключенные украли у тюрьмы $225 тысяч
Макрон: Франция будет работать с Испанией и Португалией над общими газопроводами
Стала известна дата похорон Владимира Войновича
Названы страны, где небезопасно расплачиваться банковской картой
Причина смерти Владимира Войновича: писатель умер от сердечного приступа
Погода в Москве на 28 июля 2018 года: ожидается до 32 градусов тепла
Глава Пентагона выступил за постоянные контакты с Россией на высшем уровне
Персонаж Кэрри Фишер появится в девятом эпизоде «Звездных войн»
Лесные пожары бушуют в России на площади почти в 100 тысяч гектаров
Эрдоган в сентябре планирует посетить Германию
Полиция Нью-Йорка отменила тревогу в небоскребе Trump Tower