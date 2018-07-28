2018-07-28T13:49:58+03:00
В мире

Конгресс США может запретить Трампу вести переговоры с Путиным один на один

Соответствующий проект резолюции внесла в палату представителей конгрессмен Шейла Джексон Ли
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский конгресс может запретить президенту страны Дональду Трампу вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным один на один. Автором проекта резолюции, внесенной в палату представителей, является конгрессмен Шейла Джексон Ли. В документе отмечается, что Трамп должен представить на утверждение парламенту «любое соглашение, которое могло быть достигнуто между ним и Путиным».

«Палата представителей конгресса США решительно выступает против любых будущих тайных встреч между президентом Соединённых Штатов и президентом России Владимиром Путиным, а также призывает президента США представить на рассмотрение и утверждение в конгресс любое соглашение, которое могло быть достигнуто между ним и президентом России Путиным в Хельсинки», — сообщается в документе.

По мнению авторов резолюции, Россия якобы заявила о достижении результатов встречи Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки, которые «отвечают интересам Кремля». В связи с этим конгрессмены призывают главу государства назвать подробности его встречи с российским лидером, передает RT.

Напомним, первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Больше двух часов лидеры разговаривали в формате тет-а-тет.

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