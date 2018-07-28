2018-07-28T14:33:52+03:00
Общество

Исполнительного директора телекомпании CBS обвинили в домогательствах шесть женщин

Потерпевшие заявили, что Лесли Мунвс при помощи угроз заставлял их не рассказывать о случившемся
Екатерина БОЛГОВА
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Исполнительный директор телекомпании CBS Лесли Мунвс и его жена Джули ЧенИсполнительный директор телекомпании CBS Лесли Мунвс и его жена Джули ЧенФото: REUTERS
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Председателя правления, президента и главного исполнительного директора телекомпании CBS Лесли Мунвса обвинили в домогательствах шесть женщин. Об этом на сайте журнала The New Yorker написал журналист Ронан Фэрроу, который ранее сообщал о скандале вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

В статье отмечается, что четыре женщины рассказали о домогательствах со стороны Мунвса 1980-х годах и начале 2000-х годов. По их словам, телевизионщик распускал руки и пытался поцеловать их, не получая согласия, во время деловых встреч. Две собеседницы заявили, что с помощью угроз он заставил их не рассказывать о случившемся. Кроме того, по данным потерпевших, после произошедшего пострадала их карьера.

"Со мной произошло сексуальное нападение, а потом меня уволили за то, что я не уступила", - сообщила одна из предполагаемых потерпевших Иллеана Даглас.

Писательница Джанет Джонс заявила, что Мулвсу "все это сходило с рук десятилетиями".

В совете директоров CBS уже заявили о проведении внутреннего расследования.

"Исходя из выводов, которые будут сделаны в ходе разбирательства по поводу утверждений о деяниях, совершенных десятилетия назад, совет директоров примет надлежащие меры", - говорится в заявлении совета.

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