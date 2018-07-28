2018-07-28T14:55:30+03:00
Политика

Совфед одобрил законопроект о родных языках

При этом русский язык, несмотря ни на что, по-прежнему будет обязательным предметом во всех российских школах
Дарья ИВАШКИНА
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Совфед одобрил законопроект о родных языкахСовфед одобрил законопроект о родных языкахФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В субботу, 28 июля, Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект об изучении родных языков. Согласно этому документу, в школах, программа которых включает предмет «Родной язык», родители учеников смогут выбрать конкретный язык, в том числе русский, в качестве родного.

Таким образом, сенаторы поддержали внесение поправок в закон «Об образовании», передает ТАСС. Стоит отметить, что в случае вступления этих поправок в силу русский язык, который является государственным в нашей стране, по-прежнему останется обязательным предметом во всех российских школах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 июля Госдума приняла законопроект о родных языках в третьем, окончательном чтении. Кстати, глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя новый закон, заявил, что человек, не владеющий родным языком, обесценивается в глазах собеседников.

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