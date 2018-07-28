Патриарх Кирилл поздравил Путина с именинами

СЕГОДНЯ 15:15 2018-07-28T15:15:48+03:00

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В субботу, 28 июля, отмечается 1030-летие Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Причем патриарх Кирилл после проведения молебна у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в центре Москвы обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Священнослужитель поздравил главу нашего государства с именинами. При этом он пожелал политику «помощи божией в трудах, крепости духовной и физических сил», а также выразил надежду на то, что российский лидер всегда сможет «находить утешение» в результатах своей работы.

«Помимо этого великого праздника, вспоминая великого князя Владимира, мы одновременно вспоминаем и молимся о нашем президенте Владимире Владимировиче Путине, который носит имя этого князя. <…> Самое главное, чтобы вы могли утешаться не только в молитве, в общении с близкими людьми, но и видя плоды своих трудов», - сказал патриарх.

Напомним, в эту субботу, 28 июля, во всех храмах Русской православной церкви (РПЦ) проходят торжественные богослужения, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, прозванного в народе Красное Солнышко, который в конце X века и крестил Русь.