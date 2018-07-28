2018-07-28T16:52:55+03:00
Политика

Путин примет участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

В ближайшее воскресенье в Северной столице пройдет главный военно-морской парад
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В субботу, 28 июля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба главы нашего государства, российский лидер 29 июля примет главный военно-морской парад, в котором будут участвовать более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также будет задействовано свыше 40 кораблей и катеров.

«Верховный главнокомандующий примет главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы», - говорится на сайте Кремля.

Ожидается, что в воскресенье Путин также посетит Нахимовское военно-морское училище Минобороны России. Там президенту покажут новый многофункциональный корпус учебного заведения.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 26 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте прошла генеральная репетиция празднования Дня ВМФ 2018.

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