Совет Федерации одобрил создание спецзон с льготами для зарубежных компаний

СЕГОДНЯ 16:56 2018-07-28T16:56:23+03:00

Такие зоны будут созданы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области

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В субботу, 28 июля, Совет Федерации одобрил пакет законов о создании в России специальных зон с льготными условиями для иностранных компаний. Такие зоны будут организованы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.

Согласно документу, в этих районах создадут специальные административные зоны, где будет предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования». В качестве международной компании смогут стать иностранные юридические лица и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Для этого офис и другие предприятия компании должны располагаться на островах.

Компании должны взять на себя официальные обязательства по инвестициям в России, в таком случае они получат специальный статус и регистрацию в ЕГРЮЛ. Минимальный объем инвестиций - 50 млн рублей за полгода с даты регистрации, передает ТАСС.